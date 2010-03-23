К марту поголовье КРС в Крыму уменьшилось на 3%

В Крыму поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 марта т.г. насчитывало 193,4 тыс. голов, что на 2,9% меньше по сравнению данными на 1 марта 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе поголовье коров уменьшилось на 2,8% и составило к 1 марту т.г. 87,9 тыс. голов.

В сельскохозяйственных предприятиях общая численность крупного рогатого скота уменьшилась на 20,7%, коров стало меньше на 1,1%. В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,3%, коров - сократилось на 3,0%.

Общая численность поголовья свиней в Крыму к началу марта составила 199,8 тыс. голов, что на 22,2% больше, чем на начало марта 2009 г. В сельскохозяйственных предприятиях поголовье свиней увеличилось на 16,9%, а в хозяйствах населения - на 27,3%.

Численность поголовья овец и коз в целом увеличилась на 5,9% - до 403,2 тыс. голов. В сельскохозяйственных предприятиях их поголовье увеличилось на 1,7%, в хозяйствах населения - на 6,6%.

Общее поголовье птицы (11076,8 тыс. голов), по сравнении с 1 марта 2009 г., увеличилось на 5,8%, при этом в сельскохозяйственных предприятиях - на 7,1%, в хозяйствах населения - на 4,0%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму к началу февраля 2010 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств насчитывало 180,7 тыс. голов, что на 4,1% меньше по сравнению с 1 февраля 2009 г.