В Крыму запасы кормов уменьшились на 22%

На 1 марта т.г. в сельскохозяйственных предприятиях Крыма (кроме малых), занимавшихся животноводством, было в наличии кормов всех видов 71,5 тыс. тонн кормовых единиц. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, по сравнению с 1 марта 2009 г. запасы кормов уменьшились на 21,6%. В том числе запасы концентрированных кормов составили 48,6 тыс. т к. ед., что на 15,3% меньше, чем на аналогичную дату 2009 г.

В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 3,8 ц к. ед. кормов всех видов, в том числе концентрированных - 2,6 ц к. ед. (в прошлом году показатели составляли соответственно 5,0 ц и 3,2 ц к. ед.).

Как сообщал УНИАН, на 1 февраля 2010 г. в Крыму было в наличии кормов всех видов 63,5 тыс. т кормовых единиц, или на 40,2% меньше, чем на 1 февраля 2009 г.