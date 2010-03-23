Украина продлила на 6 месяцев антидемпинговое расследование

Межведомственная комиссия по международной торговле продлила срок проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину половин и четвертин кур, а также ножек и их частей из Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики Бразилия.

Об этом говорится в сообщении комиссии, переданном агентству УНИАН.

«Рассмотрев предоставленные Минэкономики материалы о ходе антидемпингового расследования относительно импорта в Украину половин и четвертин домашних кур, а также ножек и их частей из Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики Бразилия, Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что обстоятельства дела требуют тщательного изучения и оценки и сообщила о своем решении продлить срок проведения антидемпингового расследования относительно импорта указанного товара, которое было возбуждено 17 марта 2009 г., на 6 месяцев», - говорится в сообщении.

Решения комиссии вступает в действие со дня его опубликования в газете "Урядовий кур`єр".