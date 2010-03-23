Житомирские аграрии обеспечены дизтопливом для посевной на 37%

Житомирские аграрии, по состоянию на 17 марта, обеспечены дизельным топливом для проведения весенне-полевых работ на 37%, бензином - на 40%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

В целом аграриям Житомирской области для названных целей необходимо 1950 тыс. тонн дизельного топлива и 1486 тонн бензина. На 17 марта в наличии имелось 37% от необходимого, что на 14% меньше, чем было на эту дату год назад. Обеспеченность бензином аграриев региона составляет сейчас 40%, что на 14% больше аналогичного прошлогоднего показателя.