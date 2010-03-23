Житомирские аграрии обеспечены дизтопливом для посевной на 37%
11:39, 23 марта 2010Агро
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Бензином - на 40%
Житомирские аграрии, по состоянию на 17 марта, обеспечены дизельным топливом для проведения весенне-полевых работ на 37%, бензином - на 40%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
В целом аграриям Житомирской области для названных целей необходимо 1950 тыс. тонн дизельного топлива и 1486 тонн бензина. На 17 марта в наличии имелось 37% от необходимого, что на 14% меньше, чем было на эту дату год назад. Обеспеченность бензином аграриев региона составляет сейчас 40%, что на 14% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
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