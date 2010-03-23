Потери озимых не отразятся на продовольственном обеспечении

Несмотря на ожидаемые в 2010 году потери озимых культур, которые превышают среднегодовые показатели, урожая текущего года будет вполне достаточно для удовлетворения внутренних потребностей страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

В УКАБ отметили, что прогнозы потери озимых колеблются в пределах от 13% до 20-25% от посевных площадей под озимыми культурами, при том что средним считается уровень до 10%. Однако эти потери озимых, по мнению экспертов УКАБ, не будут критическими для страны, тем более для обеспечения ее потребностей в продовольственном зерне. «Даже если оправдаются наихудшие ожидания и будут повреждены посевы на 20% площадей, серьезных последствий для продовольственного рынка это иметь не будет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что даже с учетом площадей, которые в настоящий момент находятся в критическом состоянии, прогнозируется производство от 40-45 млн. тонн - по оценкам экспертов, до 48 млн. тонн зерна - по оценкам Министерства аграрной политики. Неблагоприятные погодные условия больше всего отразятся на посевах озимой пшеницы, производство которой может сократиться на 2-2,5 млн. тонн - до 18-19 млн. тонн. «Но такой уровень производства полностью обеспечит потребности внутреннего рынка и сформирует экспортный потенциал в пределах 6 млн. тонн пшеницы», - отмечают эксперты.

По оценкам УКАБ, в целом экспорт зерна в следующем сезоне может составить до 18-19 млн. тонн против 20 млн. тонн в текущем сезоне. "Потребителям не стоит волноваться – Украина останется с хлебом и объем экспорта будет достаточно значительным, а поврежденные площади, скорее всего, придется пересеять. Мы ожидаем, что пересеваться площади будут в основном кукурузой, частично яровыми ячменем и подсолнечником", – отметил эксперт аграрных рынков УКАБ Андрей ТОВСТОПЯТ.

Напомним, посевные площади озимых зерновых под урожай 2010 года составили: озимая пшеница – 7,1 млн. га (против 6,9 млн. га под урожай 2009 г.), озимый ячмень – 1,6 млн. га (1,3 млн. га), рожь 0,3 млн. га (0,45 млн. га).