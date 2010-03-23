МФК надеется привлечь 150 млн.долл. для повышения энергоэффективности

Международная финансовая корпорация надеется привлечь 150 млн. долл. для реализации проектов энергоэффективности в аграрном секторе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила руководитель деятельности МФК в Украине Елена ВОЛОШИНА.

«Мы надеемся привлечь инвестиции в размере около 150 млн. долл.», - сказала она.

По ее словам, финансирование в рамках этой программы планируется направить на ряд программ, в том числе, и на развитие технологий производства биогаза.

МФК ожидает, что внедрение этих программ позволит сократить выбросы СО2 в агропромышленном секторе на 230 тыс. тонн.

Е.ВОЛОШИНА также напомнила, что МФК уже реализует в Украине программу энергоэффективности в сфере ЖКХ, цель которой – разработка нормативной базы и совершенствование институциональной базы для внедрения энергоэффективных проектов.

Кроме того, сообщила Е.ВОЛОШИНА, МФК в ближайшее время планирует запустить программу энергоэффективности в сфере промышленности, финансирование которой планируется осуществлять с привлечением украинских банков.