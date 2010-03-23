«Monteforte Holding Limited» купит ряд "молочников" Украины

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Monteforte Holding Limited» (г. Тортола, Британские Виргинские Острова) приобрести акции ОАО «Каневский маслосырзавод», ОАО «Корсунь-Шевченковский маслосырзавод», ВАТ «Монастирищенський молокозавод» (Черкасская обл.), ОАО «Винницамолоко» (г. Винница) и долю в статутном капитале ООО «Торговый дом «Клуб сыра» (г. Киев), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высших органах управления эмитентов. Отмечается, что «Monteforte Holding Limited» управляє корпоративними правами субъектов хозяйствования.

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