В Киеве состоятся девять сельскохозяйственных ярмарок

26 и 27 марта, по поручению Киевского городского председателя, Главным управлением по вопросам торговли и быта КГГА в столице будут организованы 9 сельскохозяйственных ярмарок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

На ярмарках киевлянам и гостям города будет предложен широкий ассортимент продуктов питания: мясо и мясопродукты, молоко и молочные изделия, рыба, картофель, овощи, фрукты, мучные, крупяные и бакалейные товары, сахар и многие другие продовольственные товары.

26 марта ярмарка состоится в Дарницком районе по ул. Ревуцкого.

27 марта ярмарки состоятся: в Голосеевском районе по ул. Паньковской; в Дарницком районе по ул. Ревуцкого; в Днепровском районе по ул. А. Бучмы; в Оболонском районе по просп. Оболонском, 23-43; в Печерском районе по ул. И. Кудри; в Подольском районе по просп. Правды, 5; в Соломенском районе по ул. Стадионной; в Шевченковском районе по ул. Татарской, 32-38.

Традиционно на ярмарках киевляне будут иметь возможность приобрести сельскохозяйственную продукцию от непосредственных товаропроизводителей из разных областей Украины по ценам на 10-15 % ниже рыночных.