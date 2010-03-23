Тернопольщина увеличила производство с/х продукции на 2,7%
14:57, 23 марта 2010Агро
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В январе-феврале
В Тернопольской области в январе-феврале 2010 года объемы производства продукции сельского хозяйства выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.
В частности, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства выросли на 21,2%, тогда как в хозяйствах населения сократились на 1,7%.
Общий объем реализованной сельхозпредприятиями продукции за январь-февраль 2010 года уменьшился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в частности, продукции растениеводства – сократился на 19,8%, а продукции животноводства –увеличился на 41,5%.
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