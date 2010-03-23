В Крыму бездействуют почти 144 тыс. га сельхозземель

– МинАП АРК

Симферополь. 23 марта. УНИАН. В Автономной Республике Крым имеется в наличии 143,9 тыс. га свободных неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, в частности, земельные паи (9002 штук) граждан занимают площадь 51,6 тыс. га, земли запаса и резерва – 59,1 тыс. га, земли фермерских хозяйств – 4,6 тыс. га, земли, закрепленные за государственными предприятиями, – 14,7 тыс. га.

При этом среди регионов автономии по количеству неиспользуемых свободных земель сельскохозяйственного назначения лидируют Сакский (35,6 тыс. га), Белогорский (27,9 тыс. га), Ленинский (25,6 тыс. га) и Бахчисарайский (15,5 тыс. га) районы.