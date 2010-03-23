Карантинная служба Украины задержала 65,5 т египетских апельсин

Государственная служба по карантину растений Украины задержала в портах г. Одесса и г. Ильичевск груз апельсинов - 65,5 тонн из Египта, в котором выявлен карантинный организм – средиземноморская плодовая муха – Ceratitis capitata Wied в стадии личинки в живом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в Госкарантинслужбе.

Сообщается, что груз будет направлен на обеззараживание методом рефрижерации, а в случае, если это будет невозможно сделать, будет возвращен в страну происхождения.

В службе отметили, что на сегодня на территории Украины данный вид мухи не обитает, по вредоносности его можно сравнить с колорадским жуком.