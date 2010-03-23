УКАБ: Закупочные цены на молоко в Украине сравнялись с европейскими

В Украине в первом квартале 2010 года закупочная цена на молоко от сельхозпредприятий почти сравнялась со средней ценой на молоко в странах Евросоюза.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на данные Госкомстата и объединения «Европейские производители молока» (EDF).

Отмечается, что в то время как цена на молоко в Европе выросла в среднем на 3% и в основном за счет повышения закупочной цены во Франции, в Украине она увеличилась в среднем на 5% и составила 3,1 грн./кг. Это составляет соответственно 28,22 евроцента по сравнению с 28,51 евроцента за 1 кг молока сорта «экстра» в Европе. При этом в марте в Украине наблюдается дальнейшее незначительное повышение цен на молоко как от сельхозпредприятий, так и от хозяйств населения.

«К сожалению, рассчитывать на то, что данный уровень цен на молоко в Украине будет сохраняться и в дальнейшем, достаточно сложно. Особенно принимая во внимание тот факт, что на мировом рынке уже наблюдается снижение цен на молочные продукты», – отметила эксперт аграрных рынков УКАБ Инна ИЛЬЕНКО. «Несмотря на осторожно-оптимистичные прогнозы международных экспертов относительно постепенного восстановления мирового спроса на молочные продукты, если снижение цен на молочную продукцию в мире и Европе будет иметь место и в дальнейшем, можно ожидать снижения цен на молоко и в Украине», – добавила она.

При этом отмечается, что в соседней Беларуси, принимая во внимание последнее повышение цен на молоко на 10%, цена на молоко сорта «экстра» составляет 2,75 грн./кг в эквиваленте, на молоко высшего и первого сорта – 2,16 грн. и 2 грн. соответственно. «Учитывая актуальные цены на молочное сырье в Украине, национальной молокоперерабатывающей промышленности может быть сложно в дальнейшем выдерживать конкуренцию на мировых рынках молокопродукции», – подчеркнули в УКАБ.