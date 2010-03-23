В Украине будет создано Аграрное страхового бюро для страхования с/х продукции

Украинская федерация страхования (УФС) инициирует создание Аграрного страхового бюро Украины.

Об этом говорится в сообщении УФС, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на прошлой неделе, на очередном заседании, Президиум УФС одобрил проект Устава Аграрного страхового бюро Украины.

В сообщении отмечается, что потребность в создании такого объединения обусловлена необходимостью консолидации усилий государства, сельскохозяйственных товаропроизводителей и страховщиков для построения эффективной системы страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Также указывается, что создание объединения страховщиков, осуществляющих страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, членство в котором для этих страховщиков является обязательным, предусмотрено Концепцией развития системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине. Проект Концепции по поручению Кабинета министров Украины рассматривается министерствами и ведомствами, а также направлен в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Как сказано в сообщении, УФС приложила значительные усилия к разработке эффективной системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине и начала процесс создания нового объединения страховщиков - Аграрного страхового бюро Украины (АСБУ), которое на начальном этапе должно обеспечить продвижение страхования сельскохозяйственной продукции (в том числе с государственной поддержкой) в качестве нового добровольного вида страхования. В частности, способствовать принятию Концепции правительством и обеспечить разработку предложений и принятие во втором чтении проекта Закона Украины № 5063 от 21.08.2009 «Об особенностях осуществления страхования сельскохозяйственной продукции с государственной финансовой поддержкой».

Основными целями деятельности АСБУ являются: содействие развитию прозрачного, эффективного и платежеспособного рынка страхования сельскохозяйственной продукции; обеспечение высокого уровня страховых услуг по страхованию сельскохозяйственной продукции; защита интересов членов бюро.

Учитывая, что в будущем АСБУ приобретет весомые полномочия по саморегулированию, в частности, управлению гарантийным и централизованными страховыми резервными фондами, рассмотрению споров, контролю за соблюдением правил, предлагается изначально установить для членства в АСБУ такие требования, которые позволят сформировать единый подход к осуществлению этого страхования у участников Бюро, что должно обеспечить дееспособность и эффективность деятельности АСБУ.

Для обеспечения баланса интересов и стабильности АСБУ в проекте Устава предусмотрена дифференциация количества голосов членов Бюро при голосовании на общем собрании в зависимости от размера собранных за предыдущий период страховых премий по всем видам страхования, а после внедрения соответствующего учета - страховых премий по страхованию сельскохозяйственной продукции.

Президиумом УФС принято решение обратиться к страховщикам, которые разделяют обеспокоенность Федерации ситуацией со страхованием сельскохозяйственной продукции в Украине, поддерживают взгляды на пути его дальнейшего развития и готовы взять на себя соответствующие обязательства, с предложением войти в состав учредителей Аграрного страхового бюро Украины.

Справка УНИАН. Украинская федерация страхования (УФС) зарегистрирована 23 декабря 2008 года.

Участниками Федерации на сегодня являются: НАСК «Оранта», ЗАО АСК «ИНГО Украина», АО СГ «ТАС» (частное), ПАО «Страховая компания «Универсальная», ОАО УСК «Дженерали Гарант», АО СК «Оранта-Жизнь», ЗАО «Европейское туристическое страхование», ЗАО СК «АХА Страхование», ЗАО «Просто-страхование. Жизнь и пенсия», ЗАО «СК «Украинская страховая группа», ЗАО СК «Европейский страховой альянс», ОДО «Allianz Украина» и Представительство «АОН ФИНЛЕНД ОИ».

Федерация создана с целью содействия развитию классического страхования в Украине, предотвращения недобросовестной деятельности ее участников, гарантирования высокого уровня страховых услуг, которые предоставляются участниками Федерации, а также с целью интеграции украинского и европейского рынков страхования и защиты интересов участников Федерации.