«Концерн Хлебпром» увеличит выпечку куличей на 5%

К Пасхальным праздникам ПАО «Концерн Хлибпром», один из крупных производителей хлебобулочных изделий, планирует выпечь в пяти областях своего присутствия 220 тонн пасок, что на 5% больше, чем в предыдущем году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Выпуск пасок в «Концерне Хлибпром» планово начинается с 30 марта.

Сообщается, что ассортимент пасок в разных областях отличается между собой и зависит от вкусовых предпочтений его жителей. Концерн производит 200, 300 и 500-граммовые сладкие паски с изюмом. Паски премиум-класса дополнительно содержат орехи, цукаты и шоколад. Пасхальная продукция «Концерна Хлибпром» представлена в ценовых категориях - от 4 грн до 28 грн. Часть пасок выпекается для благотворительных целей.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Хлибпром» – один из крупнейших национальных производителей хлеба в Украине, его доля на рынке хлеба составляет приблизительно 7-8%. Предприятия концерна расположены в пяти областях Украины, их суммарная мощность составляет 800 тонн в сутки.