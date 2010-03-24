Завтра осадки ожидаются лишь в Харьковской и Луганской областях

25 марта в Украине согласно прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью и утром в Харьковской и Луганской областях местами пройдут небольшие осадки.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, ветер в течение суток будет преобладать северный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье морей до 5° тепла, днем 8-13° тепла, на Прикарпатье до 17°, на севере Левобережья и в восточных областях 4-9° тепла; на Закарпатье ночью 1-6°, днем 14-19° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью в области будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла.

В городе Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 9-11°.