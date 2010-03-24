Цена реализации молочных продуктов сельхозпредприятиями выросла

В январе-феврале 2010 года цена реализации молока и молочных продуктов сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась 56,2% или 1,08 тыс. грн. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 3,002 тыс. грн. за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области.

По сообщению, в январе-феврале реализация молока и молочных продуктов, которые реализуются сельхозпредприятиями Винницкой области возросла на 1,4% или 0,2 тыс. грн. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 15,6 тыс. тонн.