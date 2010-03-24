Затраты при подготовке к посевной уже составили 195 млн. грн.

Сельхозпредприятия Житомирской области при подготовке к посевной уже понесли затрат на 195 млн. грн.

Об этом на совещании в Житомирской облгосадминистрации сообщила первый заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Мария ЗРОБОК.

По ее словам, в целом для проведении комплекса весенне-полевых работ в Житомирской области необходимо 495 млн. грн.

При этом М.ЗРОБОК уточнила, что из названных сумм на 17 марта сельхозпредприятиями области на приобретение материально-технических ресурсов уже потрачено 170 млн. грн.

М.ЗРОБОК назвала также планируемые источники возмещения этих затрат.

По ее словам, это будут собственные средства аграриев (134 млн. грн.), банковские кредиты (20 млн. грн.) и другие источники.

М.ЗРОБОК уточнила, что в целом, в ОГА уже собраны кредитные заявки сельхозпредприятий на средства для весенне-полевых работы от 101 сельхозпредприятия на 101 млн. грн.

«В прошлом году аграрии Житомирской области использовали из-за высокой процентной ставки только 9 млн. грн. кредитов», - сказала первый заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА.

"Также управлением в соответствии с письмом Минагрополитики подсчитана потребность на удешевление процентной ставки по кредитам в сумме 20 млн. грн.", - сообщила первый заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Также ряд предприятий уже задолжали поставщикам деньги (около 15 млн. грн. - УНИАН) в счет будущего урожая или в счет будущих долговых обязательств.

М.ЗРОБОК рассказала и о том, как предусмотрены денежные средства на АПК Житомирщины в проекте Госбюджета этого года.

«Пока только 75 млн. грн. запланированы в проекте бюджета общего фонда Госбюджета на 20100 год. Остальные средства предусмотрено выделить из его стабилизационного фонда», - уточнила она.

М.ЗРОБОК добавила также, что с учетом подписанных с Аграрным фондом форвардных соглашений в область должны поступить около 5,5 млн. грн.

«Пока надеяться на то, что будет поступление средств Госбюджета по другим программам в АПК области на период весенне-полевых работ не стоит. Поэтому в первую очередь аграриям следует использовать кредитные ресурсы, собственные средства и средства коммерческих структур и инвестиции», - отметила М. ЗРОБОК.

Она добавила также, что значительные суммы руководство АПК области (почти 40% имеющихся и планируемых средств) планируют направить на оплату труда.