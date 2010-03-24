Довбыш назначен председателем Госкомрыбхоза

Экс-заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Олег ДОВБЫШ назначен председателем Государственного комитета рыбного хозяйства.

Как сообщил УНИАН источник в правительстве, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины в среду, 24 марта.

42-летний О.ДОВБЫШ занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА с мая 2008 года. О.ДОВБЫШ в ОГА курировал вопросы промышленности, транспорта и связи.