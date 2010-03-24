Индекс промпроизводства в пищевой промышленности составил 97,2%

В Автономной Республике Крым на предприятиях по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий индекс производства промышленной продукции за январь-февраль 2010 г. составил 97,2%, что на 4 процентных пункта меньше аналогичного показателя января 2010 г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Министерстве аграрной политики АРК, за 2 месяца в целом по Крыму возросло производство в натуральном выражении мяса свинины (на 1,2%), мяса птицы (7,7%), колбасных изделий (23,0%), крупы (4,8%), вина виноградного (5,2%), комбикормов (6,4%).

В то же время, снижены объёмы производства мяса говядины и телятины (-7%), молока обработанного жидкого (-17,5%), творога свежего неферментированного (-36,3%), масла сливочного (-9,8%), продуктов кисломолочных (-42,6%), муки (-21,2%), хлебобулочных изделий (-6,1%), макаронных изделий (-17%), коньяка (-52,8%), безалкогольных напитков (-41,6%).