В Крыму объем сельхозпроизводства вырос

В январе-феврале 2010 г. в Крыму общие объемы производства сельскохозяйственной продукции против января-февраля 2009 г. увеличились на 4,0%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе, в сельскохозяйственных предприятиях Крыма объем производства вырос на 7,2%, в хозяйствах населения - на 0,5%.

В частности, в январе-феврале 2010 г. сельскохозяйственные предприятия автономии увеличили объемы реализации скота и птицы на убой на 6,2%, производство яиц – на 15,7%, однако сократили производство молока на 3,8%. В хозяйствах населения производство мяса увеличилось на 1,8%, яиц - на 4,4%, при этом на 2,9% сократилось производство молока.

Среднесуточные приросты на выращивании, откорме и нагуле крупного рогатого скота в январе-феврале составили 542 г (в аналогичном периоде 2009 г. - 608 г), свиней - 387 г (374 г). Надой молока от одной коровы (в расчете на среднее поголовье коров) в январе-феврале 2010 г. по сравнению с январем-февралем прошлого года сократился на 27 кг (на 4,5%) до 569 кг. Яйценоскость кур-несушек увеличилась на 2,2% (до 47 яиц).

Как сообщал УНИАН, в январе 2010 г. объем сельхозпроизводства в Крыму вырос на 3,9%.