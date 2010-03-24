В январе-феврале 2010 г. в Крыму хозяйства всех категорий реализовали на убой 28,2 тыс. т скота и птицы (в живом весе), что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, объем выращивания скота и птицы в Крыму в январе-феврале 2010 г. против января-февраля 2009 г. увеличился на 1,6 тыс. т (на 10,0%), а отношение его к реализации животных на убой составило 102,5% (в январе-феврале 2009 г. - 99,1%).

Сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы реализации скота и птицы на убой на 6,2%, хозяйства населения - на 1,8%.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельхозпредприятиями доля птицы всех видов составила 82,6% (в январе-феврале 2009 г. - 78,0%), в том числе бройлеров - 99,2% (97,2%), крупного рогатого скота - 9,0% (13,6%), свиней - 8,0% (8,1%).

Как сообщал УНИАН, в январе 2010 г. в Крыму объем реализации скота и птицы на убой увеличился на 2,7% до 15 тыс. т.