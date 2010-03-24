Беларусь отсрочила проведение антидемпингового расследования

Беларусь согласилась воздержаться от проведения расследования относительно поставок пива из Украины до окончания прямых переговоров между производителями Украины и Беларуси.

Об этом сказано в сообщении Министерства экономики Украины, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в Минске состоялся очередной раунд консультаций между Минэкономики Украины и Министерством иностранных дел Республики Беларусь относительно применения антидемпинговых и специальных защитных мер в торговле.

По информации Минэкономики со ссылкой на министра экономики Василия ЦУШКО, в ходе консультаций достигнуты договоренности о путях урегулирования вопросов взаимного доступа на рынки. «В контексте поднятого белорусской стороной вопроса о возбуждении антидемпингового расследования относительно поставок украинского пива договорено предоставить возможность товаропроизводителям двух стран провести прямые переговоры для поиска взаимоприемлемого решения. Белорусская сторона согласилась воздержаться от возбуждения антидемпингового расследования до завершения прямых переговоров между украинскими и белорусскими производителями», – говорится в сообщении.

Что касается антидемпингового расследования относительно импорта украинской крахмальной патоки на белорусский рынок, достигнута договоренность, что данный вопрос будет урегулирован путем заключения соответствующего международного соглашения между Минэкономики и белорусскими концернами «Белгоспищепром» и

«Белбиофарм» с учетом интересов производителей и экспортеров двух стран.

Также белорусская сторона согласилась принять предложенные производственным объединениям «КОНТИ» ценовые обязательства относительно обеспечения доступа украинской карамельной продукции на белорусский рынок, которая была предметом антидемпингового расследования, проводимого Республикой Беларусь.