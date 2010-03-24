Хозяйства Винницкой области обеспечены топливом на 62%

Хозяйства Винницкой области обеспечены топливом для проведения комплекса весенне-полевых робот в сезоне 2010 года на 62% от потребности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Винницкой облгосадминистрации.

По словам начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Анатолия ПАВЛИЧЕНКО, на нефтебазах региона имеется по 4-5 тыс. тонн дизельного топлива. «Поэтому все хозяйственники будут обеспечены топливом для бесперебойного начала весенне-полевых работ», – сказал он.

А.ПАВЛИЧЕНКО также отметил, что горючее традиционно дорожает во время проведения полевых работ. «Но в министерстве уверены, что распоряжение Кабмина о реализации дизтоплива и бензина по фиксированным ценам для сельхозпроизводителей позволит избежать скачков цен на горючее», – добавил он.