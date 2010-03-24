Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 24.03.10)

Обзор за неделю 15-21 марта

Пшеница.

Котировки фьючерсов на пшеницу продолжают находиться в боковом канале, изменяясь лишь в зависимости от конъюнктуры валютного рынка. В настоящий момент за бушель пшеницы на Чикагской бирже готовы платить около $4,73 ($173,80 за тонну). Главный драйвер движения на рынке агрокультур – валютная переменная. Укрепление доллара на forex провоцирует снижение цен на зерно. Фундаментальные факторы пока также не способствуют росту цен. Благоприятная для озимой пшеницы погода в США (обильные осадки) может привести к пересмотру в сторону увеличения прогнозов урожая. В целом, если доллар продолжит свое наступление на валютном рынке, нижняя граница бокового коридора по пшенице может не устоять.

Кукуруза.

Подобрались к нижней границе бокового канала и цены на кукурузу – $3,59 за бушель ($141,34 за тонну). При этом котировки могли уйти еще ниже, если бы не новости из Китая, где на фоне засухи ожидается сокращения урожая кукурузы и, как следствие, рост импорта этого зерна. При этом, как и в случае с пшеницей, определяющим фактором дальнейшего движения цен станет курс доллара. Поэтому, учитывая текущую конъюнктуру на forex, весьма вероятно, что цены на кукурузу пробьют вниз в ближайшее время боковой канал.

Свинина.

Уже на протяжении нескольких недель цены на свинину продолжают «топтаться» вблизи одних и тех же уровней в районе отметки $0,72 ($1584 за тонну). С одной стороны, согласно отчету американского Минсельхоза запасы свинины в текущем году существенно сократились по сравнению с прошлым, с другой – по-прежнему прогнозируется снижение спроса со стороны мясокомбинатов. На этом фоне существенных колебаний, на рынке в ближайшие сессии ожидать вряд ли стоит.

Обзор агентству УНИАН предоставила ФК "Калита-Финанс"