Аграриям Винницкой области необходимо 1,2 млрд. грн.

Для своевременного и качественного проведения комплекса весенне-полевых работ и посевной кампании в 2010 году в Винницкой области необходимо 1,2 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении Главного управления по вопросам внутренней политики по делам СМИ и связям с общественностью Винницкой облгосадминистрации, переданном УНИАН.

По словам начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Анатолия ПАВЛИЧЕНКО, "это может стать проблемой, ведь из-за отсутствия бюджета на 2010 год, соответственно и финансирования, нет надежды, что на должном уровне будут профинансированы государственные программы АПК".

Он подчеркнул, что "при таком характере зимы - не бывает ранней весны, потому у нас очень короткий период для сева яровых. Короткий по сочетанию оптимального увлажнения и температуры".

А. ПАВЛИЧЕНКО отметил, что по состоянию на 23 марта в хозяйствах области имеется наличии 49,1 тысяч тонн минеральных удобрений, что составляет 95% от потребности. "Хозяйства Винниччины на 100% обеспечены удобрениями для первой подкормки. Все хозяйства области обеспечены семенами необходимых культур", - сообщил он.

Кроме того, начальник управления сообщил, что, по исследованиям научных учреждений, в связи с неблагоприятными погодными условиями (выпадение дождя в первой декаде февраля с последующим снижением температуры на длительный период, включительно до второй декады марта), много озимых оказалось и находится под ледяной коркой, что может привести к частичному или полному выпадению растений.