Украина увеличила экспорт маргарина в 117 раз

Украина за 9 лет увеличила экспорт маргарина в 117 раз - до 45 тыс. тонн, сообщил генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук, сообщает АПК-Информ.

"Если сравнивать с 2000 г., тогда экспорт был 383 тонны, то в прошлом году поставили 45 тыс. тонн, это в 117 раз больше. Это говорит о том, что в настоящий момент отрасль развивается, модернизируется, т.е. есть перспективы", - сообщил С.Капшук.

По его словам, рост экспорта маргарина произошел за счет позитивных сдвигов в масложировой отрасли, которая показывает стремительный рост производства, увеличение экспорта.

С.Капшук также сообщил, что увеличивается доля рафинированного масла в структуре производства. Теперь она достигает 25-30% от общего объема производства. Правда, экспорт масла в бутылках за границу пока незначителен и достигает 150-200 тыс.

По словам С.Капшука, теперь масло является единственным видом продовольствия, который потребляется украинцами на уровне медицинской нормы - 13,4 л. "Мы потребляем 14,8 л, но это самого масла, а если взять с маргарином и майонезом, то это около 18,8 л в год, это как в развитых странах. Больше масла никто не съест", - отметил представитель отрасли.