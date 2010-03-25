В Тернопольской обл. пострадали 7% посевов озимых

В Тернопольской области в результате подтопления или ледовой корки пострадали 7% посевов озимых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время коллегии облгосадминистрации сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Андрей ФОМА. По его данным, в целом подтоплено или покрыто ледовой коркой 15,1 тыс. га посевов, вместе с тем, этого 82% посевов находятся «в хорошем и удовлетворительном состоянии».

В целом озимый клин посеян на площади 291 тыс. га, из которых 222,1 тыс. га – озимые зерновые культуры – 222,1 тыс. га, 68,7 тыс. га – озимый рапс.

Согласно предварительным данным управления агропромышленного развития, посевная площадь под урожай 2010 года во всех категориях хозяйств области будет составлять 755,4 тыс. га, что на 8,4 тыс. га больше 2009 года.

Во время проведения комплекса весенне-полевых работ сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности запланировано посеять яровые культуры на площади 439,1 тыс. га, в том числе, зерновые и зернобобовые – 230,7 тыс. га, сахарную свеклу – 49,6 тыс. га, картофель – 57,7 тыс. га, овощи – 9,4 тыс. га, кормовые и другие культуры – 91,7 тыс. га.