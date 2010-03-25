В Тернопольской обл. количество кормов уменьшилось на 14,4%

В сельхозпредприятиях Тернопольской области на 1 марта количество кормов уменьшились на 14,4%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 493,2 тыс. т корм. ед.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Тернопольской области, в расчете на одну условную голову КРС состоянием на 1 марта приходилось по 8,1 ц корм. ед. , что на 2,3 ц меньше, чем на 1 марта 2009 года.

По данным управления статистики, сельскохозяйственными предприятиями в январе-феврале 2010 года получено дотаций для поддержки животноводства за счет средств налога на добавленную стоимость на сумму 2,4 млн. грн.