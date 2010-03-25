Госкомлесхоз возглавил Николай Шершун

Государственный комитет лесного хозяйства Украины возглавил народный депутат из фракции Блока Литвина Николай ШЕРШУН.

Соответствующее решение правительства обнародовано сегодня в газете «Урядовий кур’єр».

До этого назначения комитет возглавлял Николай ТИМОШЕНКО, который был уволен Кабмином.

Справка УНИАН. Н.ШЕРШУН избран в Верховную Раду по многомандатному общегосударственному округу «Блок Литвина» (Народная Партия, Трудовая партия Украины). Председатель Счетной комиссии Верховной Рады шестого созыва, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Родился 26 октября 1951 года. Член Народной Партии, возглавляет Ривненскую областную организацию Народной партии.