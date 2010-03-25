Председателем Госпотребстандарта назначен Олег Поволоцкий

Кабинет министров Украины назначил председателем Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарта) Олега ПОВОЛОЦКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, О.ПОВОЛОЦКИЙ был представлен коллективу комитета министром экономики Василием ЦУШКО 24 марта.

По информации пресс-службы Госпотребстандарта, во время представления нового руководителя В.ЦУШКО отметил необходимость сохранить высокопрофессиональные кадры комитета. Также приоритетным заданием Госпотребстандарта В.ЦУШКО назвал «решение проблемы соответствия нормам качества украинской продукции, производящейся для экспотра.

Отметим, с февраля 2008 года Госпотребстандарт возглавляла Лариса ЛОСЮК.

В Госпотребстандарте агентству УНИАН не смогли предоставить информацию о прежнем месте работы новоназначенного руководителя комитета, а также биографические данные.

В частности, в пресс-службе Госпортребстандарта сообщили, что не располагают биографической справкой по О.ПОВОЛОЦКОМУ. Секретарь председателя комитета не соединила корреспондента УНИАН с О.ПОВОЛОЦКИМ, сославшись на занятость нового руководителя комитета и порекомендовала обратиться в пресс-службу.