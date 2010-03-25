Днепровская вода поступит для полива в Крым к 1 апреля

Приход днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым для проведения поливного сезона ожидается к 1 апреля, сообщил республиканский комитет по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию.

«Сегодня открыт главный шлюз в главной части Северо-Крымского канала в Херсонской области. Днепровская вода уже стала заполнять русло канала. К 1 апреля ожидают ее приход на полуостров. Поливной сезон в Крыму будет открыт», - говорится в переданном УНИАН сообщении комитета.

К 16 апреля приступят к работе оросительные системы Первомайского района, к 20 апреля - «вся система канала будет заполнена».

По словам председателя рескомитета Александра ЛИЕВА, если в прошлом году под поливом в Крыму находились 180 тысяч гектар, то в нынешнем году площади увеличатся до 207 тыс. га.