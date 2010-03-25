Аграрии Тернопольской обл. обеспечены минудобрениями на 56%

Аграрии Тернопольской области обеспечены минеральными удобрениями на 56%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время коллегии Тернопольской облгосадминистрации начальник Главного управления агропромышленного развития ОГА Андрей ХОМА.

По его данным, общая потребность в минеральных удобрениях для проведения комплекса весенне-полевых работ в 2010 году составляет 35,7 тыс. тонн, а сельхозпредприятия региона на данный момент имеют в наличии 20,2 тыс. тонн.

А.ХОМА уточнил, что в целом в 2010 году на полях области планируется внести 394,1 тыс. тонн органических удобрений.

Потребность в средствах защиты растений на весенне-летний период 2010 года, по данным А.ХОМЫ, составляет 600 тонн, в частности, в гербицидах – 360 тонн. Сельхозпредприятиями области закуплено 83 тонн средств защиты растений, что составляет 14% от потребности.