«Славутич», Carlsberg Group начал розлив пива «Балтика №7 Экспортное» в Украине

Компания «Славутич», Carlsberg Group, один из крупнейших производителей пива в Украине, начал розлив пива «Балтика №7 Экспортное» на мощностях Киевского и Запорожского пивоваренных заводов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор «Славутич», Carlsberg Group Петр ЧЕРНЫШОВ.

Этот сорт будет производиться на основании дополнительного соглашения к лицензионному договору на производство линейки бренда «Балтика», подписанного в декабре 2005 г. между пивоваренной компанией «Балтика» и «Славутич». В соответствии с соглашением, «Славутич» получает эксклюзивные права на производство, дистрибуцию и продвижение «Балтика №7» Экспортное» в Украине.

Пиво будет представлено в премиальном сегменте. «Мы хотим продать в этом году в Украине больше 5,5 млн. литров этого пива («Балтика №7 Экспортное» - УНИАН)», - сказал П.ЧЕРНЫШОВ.

Сообщается, что данный сорт станет четвертым в линейке бренда «Балтика», производимого по лицензии в Украине. На сегодня на рынке Украины уже представлены «Балтика №0 Безалкогольное», «Балтика №3 Классическое» и «Балтика №9 Крепкое».

Справка УНИАН. Собственником компании «Славутич» является Carlsberg Group. Carlsberg – одна из ведущих пивоваренных групп в мире, владеющая значительным портфелем пивных брендов и брендов безалкогольных напитков. Продукты компании продаются более чем на 150 рынках.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ОАО ПБК «Славутич» в городе Запорожье, киевский пивоваренный завод «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня».

В Украине компания представляет следующие бренды: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Carlsberg», «Holsten», «Балтика», «Арсенал», «Хмільне», квас «Тарас».

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - крупнейший производитель товаров народного потребления в России. Компания владеет 10 заводами в РФ и 1 – в Азербайджане.