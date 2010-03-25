В Винницкой области началась весенняя посевная

Аграрии Винницкой области начали сев ранних яровых.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, весенне-полевые работы начаты в шести южных районах области.

Всего в 2010 году аграрии Винницкой области планируют посеять яровые культуры на площади 905,659 тыс. га, в том числе ранние яровые – на площади 228,502 тыс. га.

В 2010 году аграрии области планируют засеять 26,269 тыс. га пшеницей, 180,939 тыс. га – ячменем, 7,674 тыс. га – овсом, 13,62 тыс. га – горохом, а также увеличить площадь посевов сахарной свеклы на 58,44%, или 28,4 тыс. га, по сравнению с 2009 годом – до 77 тыс. га.

Всего на территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.