В Украине производство ликеро-водочной продукции упало

В Украине в феврале 2010 года предприятия ликеро-водочной отрасти произвели более 3 млн. дал продукции, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Укрводка».

Согласно сообщению, производство водки в общем объеме составило 79% – 2,4 млн. дал, что на 14% меньше, чем в феврале 2009 года.

За отчетный период экспортировано 0,7 млн. дал ликеро-водочной продукции, при этом доля водки в общем объеме экспорта составила 88%. Экспорт ликеро-водочной продукции по сравнению с февралем 2009 года увеличился на 18%, водки – на 22%.

«На объемах производства сказалась высокая налоговая нагрузка, падение платежеспособного спроса и наличие переходного остатка на складах предприятий оптово-розничной торговли. Деятельность на внешних рынках заметно активизировалась. Дальнейшее наращивание объемов производства будет зависеть от улучшения экономической ситуации в стране, роста покупательской способности граждан и налоговой политики государства. Надеемся, новое правительство проведет тщательный анализ состояния ликеро-водочной отрасли и последствий повышения ставок акцизного сбора. Взвешенная подакцизная политика позволит обеспечить прогнозируемые поступления в бюджет и стабильную работу отрасли», – отметил директор ассоциации «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР.