В Житомирской обл. производство агропродукции выросло вдвое

Сельхозпредприятия Житомирской области за январь-февраль 2010 года увеличили производство валовой продукции на 107% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 34,7 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в хозяйствах населения области производство сельхозпродукции выросло на 101,1% по сравнению с январем-февралем 2009 года и составило 182,9 млн. грн.

Вместе с тем, за два месяца текущего года производство молока во всех категориях хозяйств региона сократилось на 4,1%, или 2,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом аграрии всех категорий хозяйств Житомирской области увеличили производство яиц на 4,3%, или 3,5 млн. штук. Производство мяса осталось на уровне января-февраля 2009 года.