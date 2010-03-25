Аграрии Черниговщины обеспечены дизтопливом на 29%, бензином – на 44%

Сельхозпроизводители Черниговской области для проведения посевной кампании обеспечены дизельным топливом на 29%, бензином – на 44% от необходимого количества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Черниговской ОГА Анатолий МАКСАК во время заседания коллегии облгосадминистрации.

По его информации, технологическая потребность в нефтепродуктах для выполнения основного комплекса весенне-полевых работ (март-май) составляет около 12,7 тыс. тонн дизельного топлива и 3,4 тыс. тонн бензина.

"Положение затруднительное, но на этой неделе хозяйства ежедневно закупают 500 тонн нефтепродуктов, поэтому будем надеяться, что к началу весенних работ область будет практически обеспечена нефтепродуктами", - заявил А.МАКСАК.

Низкую обеспеченность сельхозпроизводителей Черниговщины нефтепродуктами он пояснил отсутствием оборотных средств, а также ростом стоимости бензина и дизтоплива. Так, сейчас цена дизельного топлива в регионе в среднем составляет 6,2 грн. /литр, бензина – 6,1 грн. /литр, что на 44% и 53% выше уровня прошлого года.

Также А.МАКСАК подчеркнул, что хозяйства Черниговщины для экономии планируют внедрять энергосберегающие технологии возделывания почвы. Для этого в хозяйствах насчитывается 1,4 тыс. агрегатов поверхностного возделывания, в том числе – 0,6 тыс. высокопродуктивных. Кроме того, в области будет применяться сберегательная технология No-till, по которой в прошлом году было посеяно 46 тыс. га.