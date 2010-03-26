Цушко: Цены на продукты растут из-за сговора производителей

Министр экономики Василий ЦУШКО убежден, что цены на продукты питания в Украине растут из-за сговора производителей и спекуляций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра, об этом В.ЦУШКО заявил во время селекторного совещания с представителями областных управлений Госценинспекции, заместителями председателей облгосадминистраций по экономическим вопросам, Госрезерва.

Он призвал производителей сахара снизить цены на продукцию до экономически обоснованного уровня.

По словам В.ЦУШКО, дефицит сахара сегодня составляет 470 тысяч тонн, в то время как резервы – около 1 млн. тонн. Это, по убеждению министра, свидетельствует о том, что производители придерживают продукцию и создают искусственный дефицит на рынке. «Мы все понимаем, что имел место заговор», - заявил В.ЦУШКО.

«Я, как министр экономики, готов быть на стороне производителей сахара, но только при условии, что они не будут устраивать такой шоковой терапии для граждан. Потому что иначе мы начнем сотрудничать с поставщиками тростникового сахара-сырца, и те, кто сейчас искусственно создает дефицит на рынке и накручивает цену, останутся у разбитого корыта», - заявил министр экономики.

Кроме этого, В.ЦУШКО подчеркнул, что рост потребительских цен на некоторые другие виды продуктов питания предопределен спекулятивной составляющей. Он призвал участников совещания принять все возможные меры для стабилизации цен.

«Находите общий язык с бизнесом, подписывайте совместные меморандумы, но санкции – это крайние меры. Мы не имеем права идти на бизнес с шашкой наголо. Но гражданин должен приходить в магазин и чувствовать на собственном бумажнике, что власть работает», - заявил В.ЦУШКО.

По мнению министра экономики, власть на местах должна создать резервы основных продовольственных ресурсов, способствовать развитию оптовых рынков, точек продажи плодоовощной продукции и т. п. Также В.ЦУШКО призвал местную власть активнее сотрудничать с областными управлениями Антимонопольного комитета. «То, насколько успешно вы справитесь со спекулятивным повышением цен на Пасху – будет вашим экзаменом», - подчеркнул министр экономики.