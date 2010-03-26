Вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА прогнозирует снижение ставок по кредитам для АПК до 18-20%.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге журналистам.

По словам В.СЛАУТЫ, правительство достигло договоренности с коммерческими банками по кредитованию аграриев.

Он отметил, что процентные ставки остаются достаточно высокими. «Банки заявляют 24% (процентная ставка по кредитам – УНИАН), а на практике, когда идут в региональные отделения на местах, то ставка 28-33%», - сказал он.

При этом В.СЛАУТА сообщил, что Президент провел совещание с Национальным банком Украины и Министерством финансов, где попросил принять меры для снижения процентных ставок по кредитам. «Я думаю, она (процентная ставка по кредитам для предприятий агропромышленного комплекса – УНИАН) будет 18-20%», - сказал В.СЛАУТА.

При этом он сообщил, что правительство намерено возобновить государственную программу по частичной компенсации кредитной ставки для аграриев, и для этого внесены изменения в бюджет с тем, чтобы предусмотреть 1,2 млрд. грн. на указанную программу.

Он отметил, что на сегодня работа проведена с 80 банковскими учреждениями, которые подтвердили свою готовность кредитовать аграрный сектор. При этом В.СЛАУТА отметил, что правительство хочет внести изменения в части определения залога под кредиты. «Мы хотим определиться, чтобы залогом было не только то, что традиционно является залогом, а и незавершенные объекты, и зерно будущего урожая», - сказал В.СЛАУТА.

При этом он отметил, что банки настаивают на страховании посевов и аграрный блок правительства настаивает на выделении 90 млн. грн. из бюджета «для помощи сельхозпроизводителям проплатить первую страховую премию».