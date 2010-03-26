Аграрии посеяли 100 тыс. га яровых

В Украине на сегодня аграрии посеяли около 100 тыс. га яровых зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА сегодня на брифинге.

«На сегодня посеяно около 100 тыс. га яровых, в основном, свою норму выполнил Крым – 60-70 тыс. га, а также уже сеют Херсон и Николаевская область», - сказал В.СЛАУТА.

Кроме того, он отметил, что около 20 регионов проводят подкормку озимых зерновых культур.

В.СЛАУТА отметил, что темпы посева отстают от прошлого года, поскольку из-за погодных условий сев яровых начался позже традиционных сроков. При этом он высказал опасения относительно повышения цен на дизтопливо и бензин. «Мы боимся одного – повышения цен на дизтопливо и бензин», - сказал он, отметив, что, как правило, в ходе посевной кампании нефтетрейдеры повышают цены. При этом вице-премьер добавил, что правительство дало жесткие предупреждения нефтрейдерам, и он надеется, что рост цен на горючее не произойдет. Также В.СЛАУТА добавил, что на рынке есть достаточно минеральных удобрений, и аграрии не должны испытывать с этим проблем.