Вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА прогнозирует пересев 20-25% площадей всего озимого клина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Пересевать, я думаю, нужно будет 20-25% всех озимых с 10,1 млн. га, учитывая и озимые, и рапс», - сказал В.СЛАУТА.

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы снизить площади пересева, необходимо оперативно защитить и подпитать удобрениями посевы озимых.

«И, возможно, эта цифра полезет вниз», - сказал В.СЛАУТА.

Напомним, посевные площади озимых зерновых под урожай 2010 года составили: озимая пшеница – 7,1 млн. га (против 6,9 млн. га под урожай 2009 г.), озимый ячмень – 1,6 млн. га (1,3 млн. га), рожь – 0,3 млн. га (0,45 млн. га).