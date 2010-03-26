Украинский гидрометеорологический центр (Гидрометеоцентр) прогнозирует пересев 15% озимых культур, поврежденных вследствие сложных погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА сегодня в Киеве на научно-практической конференции «Основные научно-практические заходи стабильного производства продукции растениеводства в условиях 2010 года».

«По агрометеорологическим расчетам мы считаем, что 15% площадей озимых культур выйдут из зимы в неудовлетворительном состоянии», - сказал Н.КУЛЬБИДА.

Он отметил, что в текущем году на территории Украины отмечались сложные погодные условия, в частности, по состоянию на средину марта т.г. ледовая корка покрывала около 30% полей, наибольшие площади, покрытые льдом, отмечались в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

При этом он отметил, что возобновление вегетации растений будет проходить при хорошем увлажнении почвы. Он добавил, что по оценкам Гидрометеоцентра, в Украине не прогнозируются площади с ограниченным запасом влаги. Н.КУЛЬБИДА отметил, что влаги будет достаточно, даже если допустить, что в апреле возможен дефицит осадков.

При этом он подчеркнул, что в нынешнем году сроки проведения посевной кампании будут очень сжатыми по оптимальному соотношению температуры и влаги.

Как сообщил УНИАН, вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА прогнозирует пересев 20-25% площадей всего озимого клина. «Пересевать, я думаю, нужно будет 20-25% всех озимых с 10,1 млн. га, учитывая и озимые, и рапс», - сказал В.СЛАУТА.