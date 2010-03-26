Ученые прогнозируют пересев 240-250 тыс. га озимого рапса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве на научно-практической конференции «Основные научно-практические мероприятия стабильного производства продукции растениеводства в условиях 2010 года» и.о. президента Национальной академии аграрных наук Украины Виктор СИТНИК.

«Следует ожидать, что 240-250 тыс. га рапса будет пересеяно другими культурами», - сказал В.СИТНИК, добавив, что на других площадях посевы рапса изреженные и слабые.

При этом относительно пересева озимых зерновых культур он добавил, что в тех регионах, где не было ледовой корки, озимые перезимовали удовлетворительно – это южные, западные и центральные области.

В восточной части Украины ситуация хуже, там на вторую декаду марта площадь озимых под ледовой коркой составляла около 900 тыс. га. При этом наихудшая ситуация в Харьковской, Полтавской и Сумской областях, отметил В.СИТНИК.

«По предварительным прогнозам научных учреждений, площадь гибели (озимых зерновых – УНИАН) составляет 400-500 тыс. га», - сказал В.СИТНИК.

Он подчеркнул, что пересев озимых нужно проводить в максимально ранние сроки, во время сева ранних зерновых.

Также В.СИТНИК добавил, что при сегодняшней обеспеченности почвы влагой можно получить высокий урожай озимых культур, при этом отметив, что на сегодня в Украине отмечается резкое потепление и испарение влаги, поэтому важно принимать меры по задержке влаги в почве.

Также он отметил, что в посевах озимых очень много вредителей, поэтому необходимо использовать средства защиты растений.

В.СИТНИК призвал аграриев пересевать погибшие озимые культуры зерновыми, а не подсолнечником, площади под которым в Украине и так превышают допустимые нормы.

Он также подчеркнул, что сроки проведения посевной кампании сжатые, и это объясняется быстрым испарением влаги с почвы. По его словам, один день задержки посева ранних яровых зерновых культур сокращает их урожайность на 0,6-1,2 ц с 1 га.