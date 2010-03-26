Главой набсовета Винницкой кондитерской фабрики стала Мартынович

Главой Наблюдательного совета Винницкой кондитерской фабрики назначена Татьяна МАРТЫНОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, общим собранием акционеров ОАО "Винницкая кондитерская фабрика" принято решение об освобождении с должности главы наблюдательного совета общества ООО "Центрально - Европейская кондитерская компания" (9,80613%) в связи с окончанием срока пребывания на должности. В то же время, на эту должность назначена Т.МАРТЫНОВИЧ (акциями не владеет). Она назначена на должность на период до следующего общего собрания акционеров.

Винницкая кондитерская фабрика в 2008 году сократила прибыль на 98,39% или на 18,767 млн. грн., по сравнению с 2007 годом, – до 0,307 млн. грн. Чистый доход увеличился на 53,94% или на 72б570 млн. грн., по сравнению с 2007 годом, – до 207,112 млн. грн.

Справка УНИАН. Винницкая кондитерская фабрика входит в состав Кондитерской корпорации „Roshen” и является одним из пяти наибольших кондитерских предприятий Украины. Основана фабрика в 1929 году на базе пивоваренного завода господина Вахневского. Сейчас фабрика выпускает более 100 наименований кондитерских изделий общим объемом около 50 тыс. тонн в год. 89,09% акций Винницкой кондфабрики принадлежат обществу с ограниченной ответственностью "Центрально - европейская кондитерская компания" (Киев). Кроме Винницкой кондфабрики, Roshen также владеет Киевской, Кременчугской и Мариупольской кондфабриками в Украине, а также Липецкой кондфабрикой "Линкофф" в России и Клайпедской кондфабрикой «Klaipedos konditerija» в Литве.