Кабмин уволил Завтура с должности

Кабинет министров Украины своим распоряжением №657-р от 24 марта т.г. уволил Дмитрия ЗАВТУРА с должности заместителя главы Государственного комитета по земельным ресурсам.

Об этом говорится в тексте распоряжения, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, Д.ЗАВТУР уволен по собственному желанию.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №1638-р от 27 декабря 2008 г. назначил Дмитрия ЗАВТУРА заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.