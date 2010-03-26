В Житомирской области посевная начнется через неделю

В Житомирской области посевня начнется через неделю. Об этом сегодня на заседании коллегии Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации сообщил заместитель начальника этого управления Евгений ДАНКЕВИЧ.

По его словам, «по информации синоптиков и результатам исследований специлаистов, на местах полевые работы в регионе массово начнутся через 5-7 дней».

При этом Е. ДАНКЕВИЧ призвал аграриев региона использовать эту неделю перед посевной для достойной подготоки к проведению весенне-полевых работ и использовать неиспользованные резервы.

Замначальника Главного управления АПК Житомирской ОГА привел также самые свежие данные о состоянии озимих зерновых культур.

«На полях области практически отсутствует снежный покров, прошла угроза корки льда и с каждым днем все быстрее тает снег. У растений озимой ржи создалась вторичная корневая система, а у озимой пшеницы этот процесс начинается», - сказал Е.ДАНКЕВИЧ.

Он также сообщил, что область "достойно" подготовилась к началу посевной в плане готовности техники, семян и минудобрений.

Напомним, что по всем категориям хозяйств области озимый клин составляет почти 196 тыс. га.