Страны БРИК создадут единую информационную базу

Министры сельского хозяйства Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК) в пятницу в Москве в рамках первой встречи подписали декларацию об основных направлениях четырехстороннего сотрудничества, в том числе о создании единой информационной базы, которая позволит увеличить товарооборот сельхозпродукции между этими странами, сообщила по итогам подписания документа глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник, сообщает РИА Новости

"В соответствии с поручением лидеров наших стран, министры сельского хозяйства стран БРИК подписали декларацию, в которой мы указываем все основные направления нашего многостороннего сотрудничества. В частности, это создание единой информационной базы, которая позволит увеличить товарооборот сельскохозяйственной продукции между нашими странами, а также выработка общей стратегии обеспечения продуктами питания наиболее уязвимых слоев населения и общий подход, который касается стратегии по решению глобальных климатических вопросов", - сказала она.

Также документ предполагает сотрудничество стран БРИК по внедрению инновационных технологий в секторе сельского хозяйства, добавила министр.

Создание сельскохозяйственной информационной базы стран БРИК, как предполагается, будет основана на балансах производства и потребления сельхозпродукции, росте населения и позволит проводить всесторонний анализ состояния продовольственной безопасности этих стран.

Вопрос глобальной продовольственной безопасности является важнейшим вопросом взаимодействия и создание информационной базы позволит координировано решать данные вопросы, в том числе при формировании национальных запасов зерна при учете глобальной картины продовольственной обеспеченности.

Для реализации согласованных мер решено создать постоянно действующую экспертную рабочую группу, заседания которых будут проводиться на регулярной основе. Группа подготовит министрам сельского хозяйства стран БРИК предложения и отчет по реализации данных задач.

Предполагается, что следующая встреча министров сельского хозяйства БРИК состоится в 2011 году.