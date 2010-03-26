Азаров: Украина заинтересована в немецких инвестициях

Украина заинтересована в немецких инвестициях в сферу сельскохозяйственного машиностроения, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с председателем правления Восточного комитета немецкой экономики Клаусом МАНГОЛЬДОМ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Модернизация этого сектора для нас очень интересна. Любые ваши практические предложения будут внимательно рассмотрены», - сказал Н.АЗАРОВ в ответ на выраженную немецкой делегацией готовность определить эффективные направления сотрудничества.

Премьер-министр отметил, что эта сфера вызывает особую обеспокоенность, поскольку Украина – аграрная страна и должна сама себя обеспечивать сельхозтехникой. Он сообщил, что в Украине четыре крупных завода по производству сельскохозяйственной техники, которые после приватизации практически остановились. «Мы не можем допустить, чтобы эти заводы стояли. Эта сфера вызывает у нас особенную обеспокоенность», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь К. МАНГОЛЬД отметил, что для немецких инвесторов эта сфера является одной из наиболее интересных для вложения средств.

«Германия всегда была заинтересована и будет вносить вклад в модернизацию вашего государства, в те важные и большие реформы, которые вы определили своей целью», - сказал он.

Во время встречи стороны договорились в дальнейшем рассмотреть совместные проекты в сфере сельскохозяйственного машиностроения, авиастроения, модернизации газотранспортной системы.