В Украине придется пересевать 4,5% озимых

В Украине, по данным на 25 марта, из посеянных 8,557 млн. га озимых зерновых культур сохранилось 8,33 млн. га, или 97,4%.

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

По данным министерства, 226,4 тыс. га, или 2,6% посевов озимых зерновых погибло, еще 1,193 млн. га, или 14,3%, – слабые и изреженные.

Кроме того, 681,7 тыс. га, или 8% посевов, находятся под ледяной коркой. Это явление зафиксировано на полях Черниговской, Черкасской, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Полтавской и Киевской областей.

По информации министерства, 3,38 млн. га посевов озимых зерновых культур (40,6%) - в хорошем и 3,8 млн. га (45%) - в удовлетворительном состоянии.

По прогнозу министерства, пересева требуют 387,2 тыс. га, или 4,5% посевов озимых.