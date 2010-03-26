Первым зам. главы Госкомрыбхоза стал Федотенков вместо Юрченко

Кабинет министров Украины назначил Дмитрия ФЕДОТЕНКОВА первым заместителем председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 24 марта 2010 г. № 656-р, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, распоряжением Кабмина от 24 марта 2010 г. № 655-р от указанной должности освобожден Андрей ЮРЧЕНКО.